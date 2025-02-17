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教宗住院第3天 梵蒂岡：病情穩定

2025/2/17 03:44
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（中央社梵蒂岡16日綜合外電報導）88歲的天主教宗方濟各（Pope Francis）因罹患支氣管炎而住進羅馬一家醫院接受治療，他今天透過電視轉播參加主日彌撒和傳統三鐘經祈禱活動。

法新社報導，阿根廷籍的方濟各因呼吸道感染、流行性感冒或支氣管炎，14日住進羅馬傑梅利醫院（Agostino Gemelli Polyclinic）。他最近幾個冬天都會染上這些病症。

教廷今天表示，教宗情況「穩定」，將繼續接受治療。

梵蒂岡在公告中指出：「今天上午他接受聖餐禮，透過電視參加彌撒。下午他分別閱讀和休息。」

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醫師建議教宗「必須全面休息」。無法主持為紀念天主教會禧年而在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）舉行的藝術家特別彌撒，教宗向出席人士發出書面內容，由樞機主教梅東薩（Jose Tolentino de Mendonca）代為宣讀。

梅東薩讀道：「我們身處新的藩籬被人樹立，差異成為分裂的藉口，而不是成為相互增益的機會…但是我召喚文化界男男女女的各位採取行動搭橋。」（譯者：何宏儒）1140217

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義大利媒體：教宗呼吸道感染住院 度過平靜一夜梵蒂岡：教宗方濟各入院做支氣管炎治療檢查
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