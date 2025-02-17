日本阿蘇市長尋求6連霸未果 熊本縣誕生首位女市長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本熊本縣合志市政府51歲前職員松嶋和子，昨天在阿蘇市長選舉中以些微差距擊敗尋求6連霸的現任市長首度當選，成為熊本縣第一位女性市長。

日本朝日新聞報導，松嶋在競選總部接受支持者祝福時說，「這是每一位希望改變阿蘇的人的聲音所催生出的結果」。松嶋將於3月6日正式就職。

談到身為熊本縣首位女性市長，松嶋說，「擔任市長沒有男女之分」、「為了市民要讓阿蘇市變好，僅此而已」。

熊本電視台報導，以無黨籍候選人首次參選的政壇新人松嶋和子，昨天以7016票擊敗同為無黨籍的75歲現任市長佐藤義興，兩人得票差距僅500多張。

阿蘇市是2005年合併3町村後誕生的市，佐藤從當選首任市長起連續在任20年，是5連霸市長，這次尋求6連霸未果。

透過 Google News 追蹤中央社

原本擔任合志市政府職員的松嶋，2024年12月辭職後宣布參選阿蘇市長，在選戰過程中主張市政改革。

松嶋說，「我還沒有達成任何成就，現在才要開始，包括人口減少、少子女高齡化及人口過少已是刻不容緩的嚴重狀況」。（譯者：黃名璽）1140217