日本世博擔當大臣續住院 職務由其他閣員暫代

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本地方創生擔當大臣兼國際博覽會擔當大臣（簡稱世博擔當大臣）伊東良孝日前因泌尿道感染住院，由於住院時間延長一週，這段期間將由經濟產業大臣武藤容治暫代其職務。

伊東身兼世博擔當大臣，負責4月即將開幕的2025年世界博覽會（大阪關西世博）相關事務。

日本放送協會（NHK）報導，他本月10日起因泌尿道感染住進東京都內一間醫院，經過週末的檢查後，被診斷必須再住院約1週，這也導致他缺席今天的內閣會議。在伊東返回崗位前，由武藤暫時代理其職務。

內閣府說明，伊東的病情正在恢復。

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內閣官房長官林芳正今天在內閣會議結束後記者會上表示，「伊東隨時會收到事務人員報告，並下達必要指示。另外，透過安排代理人等方式，以確保包括因應國會在內的政策運作不受影響。」

共同社報導，日本政府原本不打算安排代理人，但是伊東持續缺席眾議院預算委員會等國會審議，後來還是決定安排武藤代理其職務。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1140218