歡迎救國團訪日團 前日相麻生盼台日關係更緊密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京19日專電）救國團「第27屆中華民國青年代表訪日團」昨天拜會日本執政黨自民黨最高顧問麻生太郎。麻生表示日本很重視台灣在國際社會中的角色，盼台日關係更緊密，共同應對全球局勢變化。訪團也在17日拜會自民黨幹事長森山裕等政要。

救國團新聞稿指出，訪日團一行18人在救國團主任葛永光的率領下，於2月17日展開為期5天的交流訪問。昨天下午抵達自民黨總部，會見自民黨最高顧問、日本前首相麻生太郎。

麻生熱烈歡迎訪日團到訪，除讚揚台日長久以來的友好合作關係，並特別強調台灣是日本在亞太地區的重要夥伴，雙方在文化、經濟與地方交流方面的合作已有多年歷史，這份友誼值得延續與深化。

麻生指出，日本政府長期支持台灣參與國際事務，並在多個國際場合積極倡導台灣加入國際組織，日方非常重視台灣在國際社會中的角色，希望台日關係能更緊密，共同應對全球局勢變化。

麻生特別談及台灣、日本與韓國當前的政治局勢，指出3國政局目前皆處於朝小野大的局勢，執政黨應積極與在野黨溝通，促進團結，才能因應國內外的挑戰，這也是領導人基本的責任。

葛永光致詞時表示，麻生一直關心台海的和平穩定，是台灣真正的朋友。

葛永光指出，「台海和平攸關亞洲和平與穩定，涉及國際社會的和平穩定，所以台灣人希望『台灣無事，日本無事，國際無事』，但台灣無事必須不搞台獨，大陸也不要以武力威脅，唯有一起合作，才能維護台海和平與穩定。」

訪日團首日在自民黨總部拜會自民黨幹事長森山裕，進行意見交換。森山表示，台灣與日本同享自由、民主、人權、法治等價值觀，也是日本重要的夥伴與朋友。去年台灣訪日人數達600萬人次，台日之間也有逾150座友好城市，是台日友好關係的最佳象徵。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

森山也談及台積電於日本熊本設廠，強調台日雙方在半導體產業的緊密合作，促進經濟成長。他也提及台灣海峽安全對日本及全球穩定的重要性，並強調日本將持續向國際社會傳達「台海安全至關重要」的立場。

訪日團首日也拜會了日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨青年局局長中曾根康隆及組織運動本部長小淵優子等，雙方就台日青年交流、雙邊關係及未來合作進行深入討論。（編輯：陳慧萍）1140219

救國團主任葛永光（左）率「第27屆中華民國青年代表訪日團」17日到日本執政黨自民黨總部拜會自民黨幹事長森山裕（右）。森山裕言及台灣海峽安全對日本及全球穩定的重要性。（救國團提供）中央社記者楊明珠東京傳真 114年2月19日