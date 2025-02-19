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美國冬季風暴肆虐 北達科他州零下39.4度破百年紀錄

2025/2/19 16:45（2/19 17:06 更新）
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北達科他州俾斯麥18日一輛鏟雪車清理積雪。（美聯社）
北達科他州俾斯麥18日一輛鏟雪車清理積雪。（美聯社）
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（中央社維吉尼亞州諾福克19日綜合外電報導）席捲美國的冬季風暴昨天肆虐中西部和北達科他州，刷新當地百餘年來的低溫紀錄後，今天繼續朝東岸前進，可能讓多州進入冰天雪地。

美聯社報導，一場讓美國中西部降下大雪的風暴今天席捲田納西州和俄亥俄河谷（Ohio Valley），當地一些地方週末才經歷致命洪水，剛要展開清理工作，如今面臨更多苦難。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，維吉尼亞州的大西洋岸降雪可能將高達25公分，北卡羅來納州（North Carolina）東部也預報會出現大量積冰。

美國從北部的蒙大拿州到南方的德州南部受到一道極地渦旋（polar vortex）侵襲，北達科他州（North Dakota）的俾斯麥（Bismarck）昨天清晨出現攝氏零下39.4度的低溫，打破1910年以來紀錄。

氣象學家歐里森（Andrew Orrison）表示，最多創紀錄低溫很可能在明天清晨和21日出現。

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北卡羅來納州州長史坦（Josh Stein）因預期當地今天會遭到冰雪襲擊，昨天已宣布全州進入緊急狀態。他在社群媒體平台X發文表示：「我們最擔心的是積冰造成的道路狀況及斷電，大家有必要做好準備。」

這場冬季風暴下一個襲擊的目標，是週末才剛爆發洪水、造成至少17人喪命的美國東部。預計今天開始，東岸會降下豪雪，積雪可能厚達15公分或以上。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1140219

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氣候變遷
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