沙國聖城開放外資 代表處：暫僅限購買股份或債券

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（中央社記者施婉清開羅19日專電）今年1月底沙烏地阿拉伯宣布開放兩大聖城讓外國投資，駐沙國代表張治平對此表示，目前投資僅限購買股份或債券，非穆斯林仍無法進入麥加。目前可能尚無台商對此布局，但駐沙代表處未來將極力協助台商進入沙國市場。

沙烏地阿拉伯有兩大聖城麥加（Mecca）和麥地那（Medina）。聖城朝覲向來是穆斯林一生最大的願望；但也是非穆斯林禁地。

此次沙國破天荒開放外國人投資聖城，加上先前已在2018年解除當地女性駕車禁令；2019年允許當地成年女性單獨出國旅行；並宣布不再強制外國女性外出時配戴頭巾；而且還對全世界開放觀光。這一連串開放政策讓沙國逐漸打破一向神秘保守的形象。

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平今天接受中央社專訪，特別對沙國變化的背景、現況和未來前景進行說明。

張治平身為穆斯林，80年代即自台灣赴沙求學10年，沙國等於是他的第2故鄉。他認為沙國給予外界一個神祕國度的印象，可能主要是早年沙國並未開放觀光。外國人到沙國不是工作就是經商，大家對當地認識甚少。

張治平說：「我求學時的沙國民風純樸，宗教規範也確實較嚴謹，相較於我此次派駐沙國的狀況有極大差異。在國王沙爾曼及王儲穆罕默德的改革下，逐漸將沙國打造為一個與國際接軌，又不逾越伊斯蘭教教義的國家，我認為這是讓沙烏地阿拉伯在過去10年快速成長的重要原因。」

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2016年宣布「願景2030」（Saudi Vision 2030）計畫，積極推動產業多元化發展，藉此減少在經濟上單一依賴石油天然氣，並以晉升為全球前15大經濟體為終極目標。

沙國開放外國投資後，大家最關心的就是，這是否代表非穆斯林可以進入聖城一窺究竟。

張治平表示，基於伊斯蘭教教規，非穆斯林不能進入麥加及麥地那兩大聖地。沙國資本市場管理局1月宣布的開放外國投資政策，是允許外國人投資兩大聖城內的房地產，以刺激地方經濟成長，進而強化沙國在區域內與國際間的競爭力。然而，投資方式僅限於購買沙國上市公司的股份或債券，並非個人進入聖城投資，因此並未因此允許非穆斯林進入聖城。

對於沙國在宗教習俗上逐漸鬆綁的趨勢，張治平解釋說，沙國當初建國精神之一是振興伊斯蘭教義，施行伊斯蘭律法，建國至今300年未曾改變。求學和先前派駐沙國吉達辦事處及利雅德代表處期間，他都親睹沙國國情的變化。

張治平認為，沙國本國人至今仍保持既有習俗，伊斯蘭教法也持續施行。但王儲為吸引外資和觀光，才因此逐漸減少對外國人的設限。

因此，在張治平的眼中，外界如愈感到沙國趨於開放伊斯蘭教習俗，就愈代表沙國能與國際接軌，也就是實現經濟轉型的政策愈為成功。

張治平還提到，台灣和沙國貿易往來密切，2024年雙邊貿易總額為93.98億美元，台灣自沙進口為84.43億美元，以石油為大宗。台灣出口至沙國則為9.55億美元，主要是小客車和汽車零配件、電子產品及化學品。

張治平另提醒台商，沙國自推動願景2030計畫以來，對物資的需求已由當地製造導向來取代採購導向。因此，台商向來與沙商進行貿易銷售產品的方式，現在已不符合沙國現今政策。

張治平進一步說，台商在沙國投資仍應以科技產業較占優勢，沙國同樣也期待台灣高科技產業的投資。例如，數年前鴻海與沙國合作推動Ceer品牌電動車，還有2024年鴻海旗下的鴻騰與沙國Alrajihi公司成立合資企業，搶攻電動車充電站市場，均為成功投資案例。

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對於此次聖城開放外國投資新政策，張治平指出，沙國自執行願景2030計畫以來，世界各國無不積極進入這一龐大市場，近年來也確實有些台商前往沙國考察。但最後會在沙國投資的台商仍屬少數，主因是仍未充分掌握沙國市場資訊，更遑論沙國新興房地產市場，且聖城開放投資的方式目前侷限於購買股票或債券，因此，他認為短期內台商應不會對此布局。

張治平最後稱，駐沙代表處將持續關注當地政策和市場資訊，積極推動台沙雙邊交流，並協助台商與當地重要商業夥伴建立連結，在未來與沙國共同推動雙邊產業發展。（編輯：唐佩君）1140219