加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違反停火協議
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

以色列延後釋放巴囚 批哈瑪斯利用儀式羞辱人質

2025/2/23 10:57（2/23 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為巴勒斯坦人於停火期間，走過遭以色列炸毀的建築廢墟。（路透社）
圖為巴勒斯坦人於停火期間，走過遭以色列炸毀的建築廢墟。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列將延後依據加薩停火協議釋放巴勒斯坦囚犯的行動，並要求哈瑪斯（Hamas）在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室聲明指出，由於巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯一再違反協議，包括舉行可恥儀式來羞辱以色列人質，並利用人質大作宣傳，以方決定延後原定昨天釋放數百名巴勒斯坦囚犯及被關押者的計畫，直到確保下一輪人質釋放，且在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。

法新社報導，自加薩停火協議1月19日生效以來，哈瑪斯精心策劃釋放25名以色列人質的儀式，手持自動步槍的蒙面武裝分子將人質帶到台上，強迫他們向聚集觀看的加薩人揮手致意，甚至透過麥克風講話。

在儀式上，以色列人質捧著哈瑪斯頒發的「獲釋證書」，由哈瑪斯移交給紅十字會（Red Cross）人員，再由紅十字會轉交給以色列軍隊。

紅十字會多次要求私下釋放人質，但遭哈瑪斯拒絕。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

哈瑪斯公布的一支影片顯示，仍在他們手上的2名以色列人質坐在車上觀看今天的6名人質釋放儀式。

以色列突然宣布延後釋放巴勒斯坦囚犯，使以哈脆弱的停火協議面臨更多不確定性。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140223

#尼坦雅胡
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#哈瑪斯
延伸閱讀
哈瑪斯疑歸還非人質遺體 以色列控違反協議將付代價以色列將展開停火第2階段談判 要求加薩去軍事化川普稱不會強推接管加薩計畫 態度似有軟化
尼坦雅胡
以色列3輛巴士爆炸 總理下令加強約旦河西岸反恐哈瑪斯歸還4具遺體 以色列稱其中1具並非人質
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列延後釋放620囚 哈瑪斯痛批違反停火協議
50
更多編輯台推薦新聞：