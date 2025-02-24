俄羅斯副外長：俄美週末進行部門主管級會談

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天表示，俄羅斯和美國團隊計劃於接下來這週就改善關係一事進行會談。烏克蘭戰爭導致俄、美陷入自從冷戰的深淵以來最惡劣雙邊關係。

路透社報導，俄軍去年以自從2022年發動侵略以來最快速度在烏克蘭取得斬獲，美國總統川普已經表示，他希望結束這場戰爭的和平協議能夠實現。

川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）12日就改善雙邊關係和結束俄烏戰爭等議題通話，美、俄官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德展開會談。

負責交涉對美關係的雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指出，週末將召開部門主管級會議。

塔斯社（TASS）引述雷雅布可夫說：「我們態度開放與美方進行接觸，尤其針對雙邊關係上煩心之事。我們等待著定於未來這個週末的會談舉行時取得真正進展。」

川普已一再表示，他認為蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都希望達成協議。

川普12日表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，且烏克蘭不太可能收回所有失土。

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在俄烏戰爭進入第4年之際，俄羅斯掌控近1/5烏克蘭領土，或大約相當於美國俄亥俄州大小的土地，這包括2014年兼併的克里米亞半島（Crimea），以及包括頓內茨克州（Donetsk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）、赫松州（Kherson）約75%土地，還有盧甘斯克州（Luhansk）逾99%土地。

蒲亭去年6月提出他結束戰爭的條件，包括烏克蘭必須正式放棄加入北約的志向，並且從大部分已遭俄羅斯占領的烏克蘭4個州全面撤軍。（譯者：何宏儒）1140224