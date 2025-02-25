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愛女2歲仍無法報戶口 美國父親盼求助有關當局

2025/2/25 17:16
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（中央社奧瑪哈24日綜合外電報導）美國的1名父親正設法替2歲稚女報戶口，但他面臨重重困境，因為在身分證明文件上小女孩的姓名竟被錯誤登記為「花綠石13飯店」，這導致小女孩無法申請社會安全碼，也無法獲得社會服務。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，家住內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）市郊的基爾伯恩（Jason Kilburn）最近忙著為女兒卡洛琳（Caroline）申請社會安全卡和可用出生證明。

他說，如果沒有這些身分證明文件，卡洛琳就無法獲得各項社會服務，因為從健保到托育，全都要仰賴社會安全碼來驗明正身。

基爾伯恩今天接受電話訪問時表示：「她就像個幽靈人口，這實在非常、非常麻煩。」

基爾伯恩說，卡洛琳2022年11月出生在愛荷華州康瑟布拉夫斯（Council Bluffs）不久後，生母就把她交給內布拉斯加州的寄養家庭。

他說，他和卡洛琳的母親斷斷續續交往多年，但她生產時兩人不是在交往狀態，他也是後來才得知自己有個女兒。

基爾伯恩透過DNA檢測證明他是卡洛琳的生父後，少年法庭將卡洛琳的監護權判給了他。基爾伯恩的律師表示，卡洛琳的生母因面臨疏忽和毒品問題指控，因此沒有監護權。

基爾伯恩收集女兒的身分證明文件時，很快就發現問題：當生母把卡洛琳交給寄養家庭時並未提供出生證明，僅有「活產證明」。活產證明是醫院開立的非官方文件，必須將活產證明交給相關單位，才能申請出生證明。

讓情況更加複雜的是，卡洛琳在活產證明上的登記姓名竟然是「花綠石13飯店」（Unakite Thirteen Hotel）。

基爾伯恩說，他聯繫開立證明的CHI Health Mercy Council Bluffs醫院後，對方告知，「這是電腦生成的名字」。

基爾伯恩的委任律師李文斯頓（Joshua Livingston）表示，為替卡洛琳申請社會安全碼，他們陷入了進退兩難的局面，一直在官僚體系中「無限迴圈」。

美國社會安全局（Social Security Administration）今天下午在發給NBC的電郵中宣稱，該機構正調查此案，「隱私權法禁止社會安全局討論個案具體情況，但我們可以告訴大家，本局正直接聯繫基爾伯恩先生。」

然而，截至今晚，社會安全局尚未聯繫基爾伯恩。

法律上求助無門，讓原本生活就有問題的基爾伯恩和卡洛琳處境雪上加霜。

基爾伯恩目前因心臟病無法工作，也因為無法為卡洛琳取得社會安全碼，申請醫療補助等服務都被拒於門外。

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「3、4個星期前她生病了，又是發燒又是嘔吐…明明有醫療保險我卻無法使用，只能乾著急，真的很難過。」

他也沒辦法讓卡洛琳接受日間托育、語言治療等卡洛琳原本可能可以取得的早期療育服務（Early intervention）。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1140225

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