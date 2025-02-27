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保險箱千萬現金失竊案 日本瑞穗銀行行長致歉

2025/2/27 13:40
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本瑞穗銀行今天說明，2019年1名時任分行員工竊取公司保險箱內客戶現金一案，受害金額總計6600萬日圓（約新台幣1473萬元），行長加藤勝彥今天為此致歉。

「讀賣新聞」報導，加藤接受媒體訪問時表示，「讓客戶感到不安，相當抱歉」。

瑞穗銀行說明，這名女行員當時在東京都的廣尾分行工作，年齡30多歲，她於2016年1月至2019年6月期間，數度從保險箱竊取現金，當作治裝費與旅費等。當時，她假冒客戶名義申請取得分行的備用鑰匙，進而行竊。

受害客戶共2名，受害金額總計達6600萬日圓。瑞穗銀行已全額賠償受害者損失，並在2019年10月開除這名員工。

關於瑞穗銀行之前為何沒對外公布這起案件，加藤說明：「這是根據與客戶之間協議的結果。」他也說：「已經查明受害者，且（銀行方面）未發現類似案件，加上部分受害者不希望公開此事。」

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瑞穗銀行2月18日說明，1名分行員工於2019年從保險箱竊取2名顧客、總計數千萬日圓的現金，並在事後承認此事。

瑞穗銀行得知後已解雇這名員工，並上報金融廳且採取防止類似事件再度發生的措施，不過先前並未對外公開這起事件。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140227

#日本
#瑞穗銀行
#東京都
#現金
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