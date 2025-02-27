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韓國金浦機場附近火警冒濃煙 航班不受影響[影]

2025/2/27 16:22（2/27 16:43 更新）
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韓國首爾江西區金浦機場附近27日發生火災，現場冒出大量濃煙，航班未受影響。（韓聯社）
韓國首爾江西區金浦機場附近27日發生火災，現場冒出大量濃煙，航班未受影響。（韓聯社）
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（中央社記者戴雅真東京27日專電）韓國首爾江西區金浦機場附近今天發生火災，現場冒出大量濃煙，目前沒有傳出人員傷亡。火勢在1小時後初步受到控制，目前正在撲滅餘燼，航班未受影響。

朝鮮日報、東亞日報報導，江西消防署表示，當地時間今天下午2時47分（台北時間1時47分），金浦機場附近農田的塑膠棚溫室起火，火勢在下午3時48分左右大致撲滅，共出動85名消防員。

由於消防車無法直接開進農田內的起火點，消防員花了許多時間徒步前進現場，目前正在撲滅餘燼。

除了塑膠棚內的物品被燒燬外，暫時沒有傳出其他財物損失與人員傷亡，這次火災也沒有影響金浦機場的航班起降，消防單位正在調查起火原因。

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KBS報導，雖然這場火災沒有造成傷亡，但冒出濃濃黑煙。目擊者表示，遠在幸州大橋和江北地區也能看到濃煙。

儘管有目擊的乘客表示，甚至機場跑道也被濃煙覆蓋，但韓國機場公社表示，「火災或濃煙並未影響航班營運。」（編輯：唐佩君）1140227

#消防署
#江西
#韓國
#金浦機場
影片來源：KBS News
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