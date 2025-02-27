中國北部灣實彈演習 越南低調簡短回應

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）中國近日在與越南間的北部灣展開實彈演習，此舉被認為是在回應越南先前所公布的北部灣新劃領海基線。越南今天被問及時低調以對，僅說中國的演習是在中國一側的海域進行。

越南外交部21日公布越南國會新劃定的北部灣地圖，地圖標示從越南東北部的廣寧省（Quang Ninh）往南到廣治省（Quang Tri）的近海14個點位劃出的領海基線。基線是用於計算領海寬度。

中國緊接著於23日發布航行警告，內容指出，自2月24日上午8時至2月27日下午6時，北部灣部分海域將進行實彈射擊訓練。多家外媒解讀，中國的演習意在回應越南新劃定的北部灣地圖。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）面對中央社詢問中國在北部灣演習一事時僅說，中國所公布的演習區域，位於北部灣中國一側的海域。

根據越南官媒越通社（VNA），越中兩國2000年12月25日在北京簽署北部灣劃界協議，該協議自2004年6月30日生效，為兩國在北部灣的管理權與爭端解決提供基礎。對照之下，越中在西沙、南沙的主權聲索衝突較為頻繁。

中國2024年3月也曾公布自己的北部灣基線。越南當時表示，必須尊重國際法和其他國家的權利，並重申中國應遵守兩國簽署的北部灣劃界協議。

越中儘管在南海主權聲索上互不相讓，但經濟方面卻又緊密牽連。中國多年來一直是越南最大的進口來源國，也是越南農產品的主要買家；越南近年來為了發展和中國屢有合作，尤其是基礎建設的興建與升級。

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越南國會19日通過建設與中國雲南連接的老街（Lao Cai）-河內-海防（Hai Phong）鐵路投資計畫，總投資額超過80億美元。越南官員指出，越南正和中國磋商確定貸款規模、利率與條件，以明確計畫的資金結構。

面對兩國貸款磋商進度，范秋姮今天回應，越南有關部門正在按照國際程序展開相關工作。至於貸款規模、利率、條件等具體問題，將協助轉達給有關單位。（編輯：陳承功）1140227