美媒：美國務院終止支援烏克蘭電網修復計畫

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）兩名負責烏克蘭計畫的美國國際開發總署（USAID）官員表示，美國國務院本週終止USAID一項計畫，這項計畫已投資數以億計美元，協助修復遭俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭電網。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，由於能源設施遭到攻擊，烏克蘭部分地區夜間會停電。在長達3年的俄烏戰爭中，烏克蘭供電系統幾乎一直受到影響。

一名參與烏克蘭計畫的USAID官員談到：「這大幅削弱政府談判停火的能力，也是向俄羅斯發出訊號，即我們不在乎烏克蘭或我們過去的投資。」

這位官員繼續說：「俄羅斯正在烏克蘭打一場雙管齊下的戰爭，一方面是軍事，一方面是經濟。他們企圖摧毀經濟，但USAID發揮核心作用，協助烏克蘭具備韌性，（包括）支援電網…我們向烏克蘭政府提供大量支持以避免總體經濟危機爆發。」

USAID除了終止烏克蘭能源安全計畫，也大幅刪減派駐當地的人力。

在美國總統川普（Donald Trump）政府採取最新措施之前，USAID在烏克蘭有64位美國政府雇員和約聘人員。在川普政府迫使USAID全球許多人力休假，並下令被認為不夠「重要」的員工返美後，預計只有8人留在烏克蘭。

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這兩名官員警告，烏克蘭正承受俄羅斯飛彈進一步襲擊，USAID此時撤離，將讓這個國家的電網在冬季更顯脆弱。

美國國務院發言人尚未回覆置評要求。（譯者：曾依璇/核稿：洪培英）1140301