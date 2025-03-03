德國漢堡市議會選舉結果 社民黨可望繼續執政

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（中央社記者顏若瑾柏林2日專電）德國聯邦直轄漢堡市舉行議會選舉，據出口民調顯示，社會民主黨勝出，基督教民主黨取代綠黨成漢堡第2大政治勢力，左派黨首次獲得佔比2位數選票。

緊接德國國會選舉後一週，漢堡市2日舉行5年一度的地方選舉，投票年齡為16歲，在該市至少居住3個月的德國公民都享有投票權。

如同德國國會選舉，約1百30萬合格漢堡選民各獲得2張選票，1張投給居住地所轄市政的候選人，1張投給議會席次政黨票。漢堡議會有121個議席。

根據德國公共廣播聯盟（ARD）最新出口民調顯示，這次選舉社會民主黨（SPD）獲得33.5%選票，雖不如2020年的39.2%亮眼，仍繼續穩固漢堡最強政治勢力。

第2贏家為基督教民主黨（CDU），這次獲得19.8%，與上屆2020年的選舉結果11.2%相較，多出將近3分之1的選票。綠黨（Greens）這次獲得18.5%，從第2位居第3。左派黨則是第一次在漢堡議會選舉突破兩位數選票，獲得11.2%。

社民黨自2011年起為漢堡議會黨團最大政治勢力。現任社民黨籍漢堡市長岑徹爾（Peter Tschentscher）2日晚間得知開票結果後，在社民黨的選後之夜上表示，解決問題是漢堡市府的首要任務，為了組建政府，他希望與基民盟對話，首要任務仍是維持與綠黨的聯盟狀態。

綜合德媒指出，移民議題不在漢堡選民的迫切問題之列，而是大都會的房租上漲與交通壅塞等現象，城市安全感也是選民關心的重點。

位於易北河（Elbe）畔的漢堡屬德國16個聯邦之一，是歐洲繼鹿特丹（Rotterdam）和安特衛普（Antwerpen）後的第3大國際海港城市，佔地755平方公里，約190萬居民，是首都柏林外，德國第2大城市，最為國際貿易交通樞紐，讓漢堡的經濟實力在德國16個聯邦中表現亮眼。

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岑徹爾在2018年接任漢堡市長一職，當時前漢堡市長、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）從漢堡前往柏林擔任德國聯邦財政部長。岑徹爾延續蕭茲執政路線，在漢堡市議會帶領社民黨與綠黨形成執政聯盟。

德國邦議會地方選舉與聯邦議院國會選舉，不同的地方在於地方議會選舉涉及地緣政治延續性，社民黨在2011年起連續執政，是漢堡最強政黨，一週前在國會選舉雖創下該黨歷史性慘敗的選舉紀錄，一週後議會選舉站穩地方。（編輯：陳承功）1140303