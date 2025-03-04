美國凍結對烏軍援 波蘭：物流中心顯示援助中斷跡象

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（中央社華沙4日綜合外電報導）波蘭總理圖斯克今天表示，美國凍結對基輔的軍事援助，已經在該國負責運送武器和人道物資至鄰國烏克蘭的物流中心顯現出來。波蘭外交部發言人朗斯基則指出，當前情勢十分嚴峻。

法新社報導，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮發生公開衝突後，華府決定暫停對飽受戰火摧殘的烏克蘭提供軍事援助。

圖斯克（Donald Tusk）告訴媒體記者：「我們沒有理由認為這只是說說而已。」這些援助物資通常經由歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭轉運。

圖斯克還說：「從邊境以及我們的（物流）中心傳來的消息…都證實美方發布的相關聲明。」但他未進一步說明細節。

波蘭今天還表示，美國暫停對烏軍援使情勢變得「十分嚴峻」，並強調華府做出這項決定前，未與北約盟國協商。

波蘭外交部發言人朗斯基（Pawel Wronski）告訴媒體記者：「這是一項非常重要的決定，且情勢十分嚴峻。」

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他強調，這是在沒有事先通知，或與北約軍事盟國協商的情況下做出的決定。

「紐約時報」（The New York Times）報導，軍援暫停已立即生效，將影響金額達數以億計美元正在運往烏克蘭的武器裝備。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140304