行進間車廂脫鉤分離 日本多條新幹線列車停駛

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本JR東日本公司表示，東北新幹線一班列車今天上午11時左右行駛在東京都內的上野站與大宮站區間時，車廂脫鉤並停駛，所幸無人受傷。這也使多條新幹線部分區間列車停擺。

日本放送協會（NHK）報導，截至今天下午2時，受到這起事件影響，東北新幹線東京站與新青森站區間、山形新幹線東京站與福島站區間、北陸新幹線東京站與長野站區間、上越新幹線東京站與新潟站區間的雙向列車暫停運行。

JR東日本公司說明，脫鉤的列車上約有650名乘客，所幸無人受傷，車內空調也能正常運作，目前正在調查現場狀況。各條新幹線列車預計下午2時30分左右重啟運行。

東北新幹線一班列車2024年9月也曾發生類似事件，導致列車一度停在鐵軌上，並造成往來東京站與新青森站之間的列車全線停駛。

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JR東日本公司表示，當時疑似事是金屬碎片接觸到開關接頭，導致車廂分離機制啟動，並在行駛中脫鉤。

JR東日本公司正在調查這次與2024年9月的事件是否有關。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140306