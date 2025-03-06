行動與卡片支付成主流 瑞士議員支持現金流通納憲法
2025/3/6 17:40
（中央社蘇黎世5日綜合外電報導）隨著行動和卡片支付蔚為主流，瑞士國會議員今天表決支持將「現金」流通納入憲法。
法新社報導，瑞士下議院今天以壓倒性多數否決政府就「瑞士自由運動」（Swiss Liberty Movement）團體1項公投提案所推出的反對提案，接下來該提案將送交上議院表決。
「瑞士自由運動」上月提交1份有逾10萬人連署的公投提案。該組織是由反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 公衛管制措施者所組成。
這項題為「向自由、獨立的瑞士紙鈔和硬幣說好（現金即自由」的提案，要求在憲法中增列允許瑞士法郎紙鈔和硬幣持續流通的條文。
瑞士政府雖反對這項提案，但也坦言現金「對經濟和社會具有巨大重要性」。
根據「瑞士支付監測」機構（Swiss Payment Monitor）最新調查，瑞士境內目前只有約1/4交易使用現金。
該機構發現，行動支付在去年10月和11月首度成為支付主流，市占率高達30.7%。
其次是簽帳金融卡（Debit cards）占24.4%，現金支付則占24.2 %。
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去年10月，瑞士央行新總裁史勒戈（Martin Schlegel）宣布一系列新鈔發行計畫。他也同時表示，儘管行動和卡片支付市占率攀升，現金仍是未來普遍的支付方式。
史勒戈指出，現金仍有諸多好處，比如停電或發生技術故障時，現金仍可正常使用。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140306
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