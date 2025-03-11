密蘇里州控中國瞞疫情勝訴 揚言沒收資產恐難行

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（中央社密蘇里州傑佛遜市10日綜合外電報導）美國聯邦法官本月7日就中國隱瞞COVID-19疫情案判決密蘇里州勝訴，中國須賠償245億美元，密蘇里州檢察長揚言沒收中國在美資產抵償，但專家今天質疑可行性。

美聯社報導，聯邦法官的判決支持密蘇里州的主張，認為中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間囤積個人防護裝備，危害密蘇里州及其居民。中國外交部隨後表示不接受判決結果。中國稱這起在2020年疫情初期提起的訴訟「荒謬」，且未參與今年1月在密蘇里州舉行的簡短審判。

共和黨籍的密蘇里州檢察長貝里（Andrew Bailey）讚揚聯邦地區法院法官林堡（Stephen Limbaugh）的判決是「具里程碑意義的勝利」，力求中國、中國共產黨和其他7個政府或科學機構對疫情在美國造成的損失負責。貝里說，如果中國不付賠償金，密蘇里州將沒收中國擁有的資產，包括農田。

貝里今天在聲明中說：「那些資產不必位在密蘇里州境內，可以是美國任何地方。」聲明還說：「儘管我們未就此特定的訴訟與其他州合作，我們仍鼓勵其他州一同向中國政府究責，為受害者伸張正義。」

馬克特大學（Marquette University）政治學教授諾萊特（Paul Nolette）說，國際組織通常會磋商這類分歧，或聯邦政府會代表一州採取法律行動。他說，一州單獨行動可能會有問題，因為「這會讓國家之間的關係變得非常複雜」。

他還說：「錢真的易手的可能性非常渺茫。」

曾任紐約市聯邦和州檢察官且曾在美國法庭代表外國的李文（Duncan Levin）形容貝里的言論是「新聞稿談話」。

根據美國農業部最新統計，截至2023年底，中國利益集團在密蘇里州擁有約1萬7800公頃農田，約占全州的0.1%。貝里說，他將與美國總統川普政府合作，以確定中方在密蘇里州的資產。

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但李文表示，目前尚不清楚中國政府或本案其他被告而不是中國個人或公司確實在密蘇里州持有任何資產。他說，他不太相信貝里有權沒收密蘇里州以外的資產，即使索取可以沒收的資產也可能需要時間。

李文對此說「祝好運」，並說這都是一些強硬的措辭，一旦進入法庭，細節部分很可能會站不住腳。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140311