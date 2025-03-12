揭中國海纜佈局東非智慧城市 台藝術家致穎柏林展覽

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（中央社記者林尚縈柏林12日專電）銅鐘藝術獎得主致穎受邀參加柏林藝術聯展，作品「鏈結」與「電纜」透過影像裝置，呈現中國如何藉輸出「智慧城市」到東非模里西斯等國、鋪設海底電纜，深化全球地緣政治影響力。

旅居柏林的實驗影像導演致穎（Musquiqui Chihying）是台灣少數關注非洲與全球南方議題的藝術家，其探討德國非洲殖民史的「多哥咖啡」曾入圍柏林影展，並於2023年獲洪建全基金會頒發的銅鐘藝術賞首獎。

中國在非洲國家影響力與日俱增，此次致穎受邀於柏林世界文化宮（HKW）展出的作品「鏈結」（The Link）與「電纜」（The Cable）透過影像裝置與3D列印物件的複合媒材，呈現非洲印度洋島國模里西斯（Mauritius）如何成為中國智慧城市（Smart City）實驗場。

策展人康喆明 （Cosmin Costinas）介紹致穎作品時表示，模里西斯在電報通訊時代，即是連接不同大陸的重要節點，在致穎作品中，可以窺見當代的模里西斯，在中國一帶一路框架下，如何成為全球關鍵基礎設施的爭奪戰場。

為創作多次跨洋進入模里西斯與留尼旺（Reunion）田野調查的致穎告訴中央社，中國已在當地已打造出一座完整的智慧城市，包括通訊、監控系統與物聯網應用，無一不是中國製造。

致穎說明，「智慧城市就是把人類的所有活動數據化，因此需要大量攝影機去蒐集人的行為模式，而製造監控系統與資料處理，恰好就是中國的強項。」

根據柏林外交智庫「德國外交政策協會」（DGAP）「中國智慧城市與地緣政治未來」報告，中國外銷智慧城市不僅單純為商業考量，更是全球資訊與地緣政治戰略的一部分。

報告分析，透過由國家推動的「城市大腦」（City Brain）計畫，中國正建立區域性、國家級，最終連接全球的「世界數位大腦」（World Digital Brain），並使用北斗衛星導航系統（Beidou） 作為支援基礎。

撰寫人韋柏（Valentin Weber）進一步指出，對北京來說，沿海城市因鄰近資訊傳輸的海底電纜登陸站，因此比內陸城市更具有為其建設智慧城市的戰略價值。中國企業華為、阿里巴巴即已在馬來西亞吉隆坡、肯亞蒙巴薩（Mombasa）等沿海城市投資智慧城市。

東非海島國家也是中國智慧城市的佈局目標，根據致穎在當地的調查與訪談，模里西斯已成為中國向東非外銷智慧城市的「示範點」。

他也觀察到，華為在模里西斯建設智慧城市同時，也參與當地海底電纜建設，這些海纜與印度、法國在該區的軍事基地相鄰，不僅引發專家對國安的疑慮，也加深中印間緊張關係。

中央社詢問致穎當地人對中國在當地建造智慧城市的看法，他坦言，一般民眾將中國科技介入視為現代化的捷徑，雖有安全疑慮，但中國的技術與科技產品就是「負擔得起又好用」，讓當地人能享受城市進步的果實。

以手機為例，最多人使用的是來自中國傳音（Transsion）的手機品牌「Tecno」，「Tecno」不僅便宜，更為非洲市場開發專為黑人設計的相機演算法，相對傳統相機對深膚色的人臉辨識較差，「Tecno」還有針對黑人膚色的美顏功能，廣受當地人歡迎。

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透過數位科技，中國在全球南方的影響力與日俱增，致穎表示「當代藝術已成為重要的知識考察方式」，他希望透過作品「鏈結」與「電纜」等聚焦中國與非洲互動的作品，梳理世界變遷的現象。

並提出叩問：「當全球城市被數位技術連結在一起時，誰掌控這些數據？誰有權決定智慧城市的運作模式？」進一步思考中國藉「技術」深化在非洲等全球南方國家影響力的同時，將如何改變全球地緣政治與台灣的未來。（編輯：高照芬）1140312