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因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
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與美貿易關係緊張 卡尼14日宣誓就職加拿大總理

2025/3/13 12:04
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（中央社渥太華12日綜合外電報導）加拿大總督辦公室今天表示，前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）將於14日宣誓就任加拿大總理，他的閣員也將於同一天舉行宣誓儀式。

法新社報導，這位新任自由黨（Liberal Party）黨魁已承諾，在從杜魯道（Justin Trudeau）手中接任總理職位時，將實現「順利且迅速」的過渡。杜魯道今年1月宣布辭職，結束近10年的執政生涯。

59歲的卡尼是政治新手，他這個月9日以86%的壓倒性得票率贏得黨魁之爭。

他先前曾領導加拿大銀行（Bank of Canada）與英格蘭銀行（Bank of England），如今在加拿大與美國貿易關係緊張之際踏入政壇。

卡尼向支持者發表勝選演說時，對華府展現出強硬態度。他說：「貿易也好，冰球也好，加拿大將贏得勝利。」

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他今天表示，他準備好與美國總統川普坐下來協商新的貿易協議，以避免發生進一步的經濟惡鬥。

隨著華府對輸美鋼鋁課徵的25%關稅生效，加拿大也祭出報復性關稅回敬。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140313

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