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北海貨輪撞油輪 船隻營運商：損失逾1.7萬桶燃油

2025/3/17 18:10
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）1艘貨輪與1艘停泊的油輪10日在北海相撞後引發大火。其中1家營運商今天表示，一共有1萬7515桶航空燃油因火災與撞擊而「損失」，但整體損害有限。

法新社報導，目前尚不清楚為何懸掛葡萄牙國旗的「索隆號」（Solong）貨輪，會在距離英格蘭赫爾港（Port of Hull）約20公里處，撞上懸掛美國國旗的「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪。

這起碰撞導致兩艘船隻起火，經過數日才在大規模的海上滅火行動中，將火勢撲滅。

事發當時，美軍租用的史迪納無瑕號油輪載有約22萬桶航空燃油，其中至少有1桶破裂，引發環保人士關切。

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不過官員指出，事故後的監測顯示，「似乎沒有發現汙染物」從2艘船隻洩漏。

史迪納無瑕號的美國營運商克勞里（Crowley）發布聲明表示：「根據打撈團隊的評估，已確認有1萬7515桶Jet-A1航空燃油因撞擊與火災而損失，其餘的貨物和燃油艙安全無虞。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1140317

史迪納
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