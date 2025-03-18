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白宮：二戰若無美國相助 法國現在「說德語」

2025/3/18 14:44（3/18 15:03 更新）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）白宮今天拒絕歐洲議會一名法國議員要求歸還自由女神像（Statue of Liberty）的呼籲，並表示若無美國在第二次世界大戰的幫助，法國現在說的是德語。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）對媒體表示：「容我提醒一下那位未透露姓名的法國低級政客，法國人現在不說德語完全是因為美國，所以他們應該非常感謝我們這個偉大的國家。」

李威特所指的法國政客即是法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）。他日前表示應收回法國送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值。

格魯克斯曼先前在法國中左翼政黨「公共廣場」（Place publique）大會上告訴歡呼的支持者，美國應「將自由女神像還給我們」。

格魯克斯曼表示，他們要告訴選擇與暴君為伍的美國人，「把自由女神像還給我們」。

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福斯新聞（Fox News）記者杜西（Peter Doocy）今天詢問李威特，川普總統是否會把自19世紀以來一直矗立在紐約港口的自由女神像歸還給法國。

李威特對此回應表示，自由女神像不會去任何地方。（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1140318

#法國
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#第二次世界大戰
#福斯新聞
#歐洲議會
#李威特
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