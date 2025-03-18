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菲律賓環境部4月赴南海科學研究 海軍承諾護航

2025/3/18 17:57（3/18 18:11 更新）
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菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）18日在例行記者會上說，菲律賓海軍將為環境部4月將進行的生物多樣性研究任務護航。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月18日
菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）18日在例行記者會上說，菲律賓海軍將為環境部4月將進行的生物多樣性研究任務護航。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年3月18日
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（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）菲律賓環境暨天然資源部（DENR）將於4月在南海菲律賓聲索主權的海域進行生物多樣性研究。菲律賓海軍今天表示，將會保護科研人員與任務的安全。

菲律賓環境暨天然資源部上週宣布，將於4月在位於「西菲律賓海」的禮樂灘（Reed Bank）及司令礁（Commodore Reef）進行生物多樣性研究。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對菲國在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

根據菲律賓環境部官員的說法，菲律賓至少有27%的商業魚類以及30%的珊瑚礁位於「西菲律賓海」，希望透過這次研究能有更多發現。

在今天的軍方例行記者會上，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）回答提問說，菲律賓武裝部隊的角色是在領土範圍之內提供安全保障，讓其他政府機構能履行職責。

崔尼代表示，菲律賓海軍隨時準備為研究人員及任務護航。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別主張南海的全部或部分主權。

禮樂灘距菲律賓巴拉旺省（Palawan）大約85海里，菲律賓稱位於其專屬經濟區範圍之內，主張可獨享其資源使用權；司令礁則是菲律賓在南海實質控制的9座海上地物之一。

2011年3月間，菲國能源部一艘研究船曾在禮樂灘附近遭中國大陸公務船驅趕，菲國當時派出軍機前往解圍。

除了生物多樣性研究之外，菲律賓環境部還計劃與學術界及民間夥伴在中業島（菲稱Pag-asa Island）興建海洋研究站。

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菲律賓民間團體「這是我們的」（Atin Ito）聯盟昨天宣布將於5月底在南海菲律賓控制的島嶼舉辦「和平與團結海洋演唱會」，透過音樂提升菲律賓民眾對「西菲律賓海」的主權意識。

崔尼代今天說，只要事先與相關政府部門協調，海軍歡迎民間團體舉辦類似活動，並會提供必要支援，以彰顯菲律賓對南海的主權。（編輯：周永捷）1140318

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崔尼代
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