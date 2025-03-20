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加拿大譴責中國處決加國公民 斥侵犯基本人類尊嚴

2025/3/20 04:14
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（中央社渥太華19日綜合外電報導）加拿大全球事務部今天表示，中國今年處決了加國公民，數量不詳，加拿大政府強烈譴責中國使用死刑，這侵犯了基本的人類尊嚴。

路透社、加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）及「加拿大新聞社」（The Canadian Press）報導，加國全球事務部指出：「加國全球事務部可以證實，今年早些時候，加拿大人在中華人民共和國被處決。」

加國全球事務部發言人麥勞德（Charlotte MacLeod）指稱：「加拿大強烈譴責中國使用死刑，這是不可挽回的，也不符合基本的人類尊嚴。」

麥勞德提及：「加拿大一再呼籲最高層對這些人予以寬大處理，並堅定反對在任何地方、任何情況下使用死刑。」

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據報導，麥勞德不願揭露被處決者的身分，並要求媒體在「艱難時期」尊重家屬的隱私。

中國駐渥太華大使館今天在發給加拿大廣播公司（CBC）的電郵中為處決辯護，聲稱「任何違反中國法律的人都必須依法追究責任」。（譯者：陳正健）1140320

#中國
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#死刑
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