印度瑞辛納對話 學生領袖憂川普美國優先政策

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（中央社記者李晉緯新德里21日專電）美國總統川普重新掌權後，奉行「美國優先」政策，被認為是要鞏固單極體系。代表台灣學生參加瑞辛納對話系列活動的何偉豪說，全球學生領袖紛紛對這個現象表達擔憂，並希望把多極化帶回世界秩序中。

瑞辛納對話（Raisina Dialogue）由新德里智庫「觀察家研究基金會」（Observer Research Foundation, ORF）與印度外交部聯合主辦，被認為是印度版的「玉山論壇」。

台灣代表團以往總是低調參加，但今年國安會副秘書長徐斯儉獲邀擔任開幕場次的與談人，並闡述他有關中國對台灣的威脅、台積電動向等看法，遠景基金會執行長賴怡忠也上了主辦單位的節目，暢談與台海局勢和穩定的相關議題。

此外，國立政治大學外交系碩士班的何偉豪也到印度，代表台灣學生參加瑞辛納對話的場邊活動「瑞辛納-IE全球學生挑戰賽」（Raisina-IE Global Student Challenge）。

今年瑞辛納-IE全球學生挑戰賽的主題是「建立橋梁：縮小南北差距」，討論案例的焦點包括多邊主義和數位落差等，所有參加的學生分成12支隊伍，針對分配到的議題提出可行的解決方案，並在瑞辛納對話期間以簡報方式分享。

何偉豪在活動結束後接受中央社記者採訪，他表示，來之前就知道瑞辛納對話是印度一個很重要的論壇，全球重要的官員會齊聚一堂，共同討論各國未來的外交政策走向，他很期待能和全世界的學生討論，交換彼此的想法。

何偉豪表示，他發現大家對川普政府愈來愈注重單極化的體系感到擔憂，所以大家關注的其中一個議題就是把多極化帶回世界秩序，「我發現印度和台灣有相同的理念和價值，我們都希望繼續推動多極化體系」。

另外，何偉豪提到，他對瑞辛納對話中一個由澳洲、美國、菲律賓、印度、日本的將領討論「珍珠鏈」的場次印象深刻，「他們雖然沒有明講，不過這些國家對中國在南海的擴張存有很大的擔憂，所以目前戰略、政策的重心都放在這一塊上」。

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瑞辛納-IE全球學生挑戰賽舉辦的目的，是要讓這些未來潛在的領袖參與全球治理工作的討論，並磨練他們的批判性思考及溝通技巧，讓他們成為世界轉型和改革的推動者。

今年全球學生挑戰賽有來自60所頂尖學府的學生參加。（編輯：唐聲揚）1140321