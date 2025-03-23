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韓國野火釀4死200人撤離 東南部進入緊急狀態

2025/3/23 09:00（3/23 15:22 更新）
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韓國山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生。（韓聯社）
韓國山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生。（韓聯社）
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（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國山清郡的野火造成至少3名消防員和1名公務員喪生，促使當局宣布東南部地區進入緊急狀態。

法新社報導，韓國行政安全部表示，山清郡（Sancheong）昨天下午竄起大火，當局出動304名人員和20架直升機救援。

行政安全部又說，南部15個村莊逾200名居民已被通知撤離。

消防部門官員告訴法新社說：「有3名消防員和1名公務員共4人，已確認喪生。」

韓國山林局表示，國內其他多處地區也發生了野火，單是昨天就接獲16起通報。

行政安全部鑒於「全國各處同時發生山林火災造成巨大損失」，隨後宣布蔚山（Ulsan）以及慶尚北道（North Gyeongsang）、慶尚南道（South Gyeongsang）進入緊急狀態。

山林局已針對慶尚北道、慶尚南道、釜山（Busan）和大田市（Daejeon）等12處發布了最高等級的「嚴重」大火警告。

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山清郡位在慶尚南道，地理位置在首爾（Seoul）東南方約250公里。

根據地方報導，基於安全考量，當地高速公路部分路段已關閉。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140323

#蔚山
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