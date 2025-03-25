英國發現綿羊H5N1首例 哺乳動物傳播疑慮升高

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國政府表示，在英格蘭北部農場的一隻綿羊身上發現H5N1禽流感病毒，這是世界上已知羊隻感染的首例，顯示越來越多種類哺乳動物染上禽流感，也升高對大流行的疑慮。

路透社報導，目前全球已有許多不同種類的哺乳動物死於H5N1禽流感病毒，包括熊、貓、乳牛、狗、海豚、海豹和老虎。

英國政府在聲明中說：「這起（綿羊）病例是在約克郡（Yorkshire）一座農場對養殖牲畜例行性檢測時發現，在這農場也已確認有其他圈養禽鳥感染高病原性H5N1禽流感。」

英國環境食品暨鄉村事務部（DEFRA）和動植物衛生局（Animal and Plant Health Agency）聲明指出，檢測呈陽性的綿羊是一隻具有乳腺炎跡象的母羊，沒有其他臨床徵候。

MRC-格拉斯哥大學病毒研究中心（MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research）分子和細胞病毒學教授賀勤森（Ed Hutchinson）表示，對這隻綿羊的乳汁檢測結果也呈陽性，顯示與美國當前乳牛群H5N1疫情有相似之處。

自去年3月以來，禽流感已在美國乳牛群中傳播。不過，賀勤森又說，目前沒有證據證明羊群正在傳播H5N1，這起病例似乎已獲控制。

這隻感染的母羊已被撲殺，其餘的羊並沒有發現進一步的感染。

自美國乳牛群中爆發禽流感疫情後，英國環境食品暨鄉村事務部即針對已證實圈養禽鳥感染禽流感的養殖場牲畜進行監測。

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英國衛生安全局（Health Security Agency）新興傳染病事務主任強德（Meera Chand）說：「我們在世界各地持續看到哺乳動物感染H5N1禽流感 。」

「然而，目前的證據顯示，我們所見到在全世界傳播的禽流感病毒不容易傳播給人類，禽流感對大眾的風險仍然很低。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140325