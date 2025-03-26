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韓國野火增至24死 火勢蔓延逼近核電廠國道世界遺產

2025/3/26 19:15（3/26 21:10 更新）
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這波野火規模來到韓國史上第3大，面積達1萬4694公頃。（中央社製圖）
這波野火規模來到韓國史上第3大，面積達1萬4694公頃。（中央社製圖）
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國各地森林大火連續多日未止，其中慶尚北道義城郡一帶野火隨著強風向東海岸蔓延，可能北上接近7號國道。截至今天下午4時統計，已有24人喪生、12人重傷、14人輕傷。

慶尚北道盈德郡的一個漁村被野火燒毀。（韓聯社）
慶尚北道盈德郡的一個漁村被野火燒毀。（韓聯社）
慶尚北道義城郡的寺廟被燒到只剩下一堆瓦片。（韓聯社）
慶尚北道義城郡的寺廟被燒到只剩下一堆瓦片。（韓聯社）

據韓國中央災難安全對策本部通報，截至今天下午4時為止，義城郡一帶野火已造成20人死亡、7人重傷、8人輕傷；慶尚南道山清郡4人死亡、5人重傷、4人輕傷；蔚州市溫陽邑2人輕傷。

其中火勢最為旺盛的義城郡已連續延燒第5天，影響區域推測達到3萬7000公頃，火勢更可能因強烈的南風及西南風影響北上，屆時不僅會影響慶尚北道安東市被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的河回村（Hahoe Village）與陶山書院，甚至可能接近東部沿岸的7號國道及慶尚南道東北部蔚珍郡的核電廠。

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韓國山林廳官員表示，目前季節主要吹西風，火災初期的火勢主要是向東移動，但25、26日穿起了南風及西南風，導致路線改變，目前仍有許多不確定性。

此外，蔚州市溫陽邑火勢已撲滅74%，300多名鄰近住戶撤離；山清、河東郡火勢已撲滅77%。1700多名住戶撤離。（編輯：高照芬）1140326

#東海岸
#森林大火
#聯合國教科文組織
#韓國
慶尚北道盈德郡房屋被野火燒毀。（韓聯社）
慶尚北道盈德郡房屋被野火燒毀。（韓聯社）
義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）
義城郡村莊房屋25日被燒毀。（美聯社）
韓國慶尚北道安東市一處農場建築遭野火焚毀。（韓聯社）
韓國慶尚北道安東市一處農場建築遭野火焚毀。（韓聯社）
義城郡消防員25日試圖撲滅遭野火吞噬的房屋。（美聯社）
義城郡消防員25日試圖撲滅遭野火吞噬的房屋。（美聯社）
山清郡山林局直升機25日朝山林傾倒阻燃劑。（路透社）
山清郡山林局直升機25日朝山林傾倒阻燃劑。（路透社）
韓國野火持續延燒，25日慶尚北道安東市山林被大火吞噬。（韓聯社）
韓國野火持續延燒，25日慶尚北道安東市山林被大火吞噬。（韓聯社）
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