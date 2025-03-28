川普祭汽車關稅 加總理：美加關係緊密時代結束

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（中央社渥太華27日綜合外電報導）美國總統川普宣布課徵高額汽車關稅後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大與美國之間維持深厚的經濟、安全與軍事關係的時代「已經結束」。

川普計劃對銷美進口汽車徵收25%的關稅，這項措施將於下週生效，可能會對支持約50萬個就業機會的加拿大汽車業造成嚴重打擊。

法新社報導，在川普宣布課徵汽車進口關稅後，卡尼暫停為加拿大4月28日大選拉票的競選活動，返回渥太華與內閣成員舉行會議，研擬因應美加貿易戰的對策。

他稱川普的汽車關稅「不合理」，並說這違反了兩國之間現有的貿易協議。

他也警告加拿大人，川普已永久改變與美國的關係，無論未來達成任何貿易協議，美加兩國將「回不去了」。

卡尼說：「我們跟美國建立在經濟深度融合與緊密安全和軍事合作基礎上的舊關係已經結束了。」

他說，加拿大將對汽車關稅採取報復行動。卡尼說：「我們對這些最新關稅的回應是對抗、保護與建設。」

他又說：「我們將以報復性貿易措施對抗美國的關稅，確保對美國造成最大影響，同時將對加拿大的衝擊降至最低。」

卡尼是在3月14日取代杜魯道（Justin Trudeau）擔任加拿大總理。通常，新任加拿大領導人都會在上任後優先立即與美國總統通話，但川普與卡尼至今尚未通話。

他今天說，白宮已聯繫安排通話，他預計將在「未來1到2天」內與川普交談。

卡尼也說，雖然他願意跟川普通話，但在川普對加拿大展現「尊重」，尤其是結束一再發出的併吞威脅前，他不會與華府展開實質性的貿易談判。

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卡尼說：「對我而言，不一定是指通話，與美國談判有兩個條件。第一是尊重，尊重我們作為一個國家的主權…看來他很難辦到這點。」

他又說：「我們之間必須進行全面的討論，涵蓋我們的經濟與安全層面。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140328