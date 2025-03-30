中日韓經貿部長同意加速談判自貿協定 加強三國合作

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（中央社台北30日電）第13次中日韓經貿部長會議今天在首爾舉行，據中國商務部官網，三方同意加強在世界貿易組織（WTO）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、亞太經濟合作會議（APEC）等區域及多邊架構下合作，並就加快中日韓自貿協定談判進行討論。

面對美國總統川普（Donald Trump）祭出一連串關稅措施，這項會議受到外界矚目。據中國商務部官網公布，這項會議由中國商務部長王文濤、日本經濟產業大臣武藤容治、韓國產業部長安德根等三人共同主持，三國經貿部門並在會後共同發表聯合新聞聲明。

根據公布內容，三方一致同意，加強中日韓在WTO、RCEP、APEC等區域及多邊架構下合作，並就加快中日韓自貿協定談判進行討論，同時加強供應鏈合作和出口管制對話，深化數位經濟及綠色經濟合作，加強「泛黃海經濟技術交流會議」等地方合作，共同為三國企業合作營造良好營商環境。

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此外，王文濤在與會時說，受單邊主義及保護主義蔓延等因素影響，世界經濟下行壓力加大。中日韓作為區域乃至全球重要經濟體，應共同維護自由貿易和多邊貿易體系，反對單邊主義和保護主義，持續推進區域經濟一體化，為世界經濟繁榮發展注入強勁動力。

他提到，中日韓地緣相近、文緣相通、商緣相連，三國經貿合作成果豐碩。中方堅定不移推動「高質量發展」，擴大「高水平對外開放」，願與包括韓、日在內的世界各國分享發展機遇。（編輯：邱國強）1140330