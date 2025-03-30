日本新增半導體列管 中國商務部長向日本經相表關切

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（中央社台北30日電）針對日本新增半導體相關物項出口列管，且對中國製石墨電極徵收反傾銷稅，中國商務部長王文濤今天在首爾當面向日本經濟產業大臣武藤容治表達關切，指希望中日雙方用好既有機制，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。

據中國商務部官網公布，武藤容治則向王文濤指出，日方願加強與中方各層級、各領域交流，進一步拓展雙邊經貿關係的廣度和深度。但未提到他對中方上述關切的回應。

第13次中日韓經貿部長會議今天在韓國首爾舉行，由王文濤、武藤容治及韓國產業部長安德根共同主持。據上 述公布內容，王文濤與武藤容治在會議期間會見時，分別就中日經貿關係等議題交換意見，並作上述表示。

王文濤說，中方對日方新增半導體相關物項出口，以及對中國進口的石墨電極徵收反傾銷稅表達關切，希望雙方用好「中日出口管制對話」等機制，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通，推動中日經貿關係健康穩定發展。

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他提到，中日關係正處在改善發展的關鍵時期，雙方積極落實兩國領導人共識，成功舉行第6次中日經濟高層對話，豐富了中日戰略互惠關係的經濟內涵。中日經濟利益融合，產業鏈供應鏈互嵌，雙方應繼續加強政策溝通，在綠色發展、數位經濟、第三方市場、地方等領域打造合作新增長點。

根據這項公布，武藤容治表示，日方願以兩國領導人共識為指引，加強與中方各層級、各領域交流，努力擴大協同合作，進一步拓展雙邊經貿關係的廣度和深度。日方並歡迎中方積極參與2025大阪關西世博會。（編輯：邱國強）1140330