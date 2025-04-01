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法極右派領袖遭定罪影響參選 川普：此事非同小可

2025/4/1 10:22
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）遭定罪，導致她無法參與2027年總統大選，是「非同小可的大事」。

法國法院今天裁定瑪琳．雷朋盜用資金罪名成立，且不得參選公職5年，即刻生效。這一關鍵判決意味她將無法參選2027年總統大選，除非在選前上訴成功。

路透社報導，川普今天晚間在白宮被記者問及此事時表示：「此事非同小可。」

人權倡議人士多年來經常將瑪琳．雷朋和川普相提並論，認為兩人皆持反移民立場，並經常發表針對少數族群的言論。

法國法院的裁決對56歲的瑪琳．雷朋來說是一大挫折。這位國民聯盟（National Rally）領袖是歐洲政壇極右翼最知名的人物之一，在2027年選戰的民調支持度名列前茅。

川普說：「我對這件事瞭若指掌，很多人都認為她不會被定罪。」

川普表示：「但是她被禁止參選5年，而她是領先人選。聽起來很像這個國家（美國）。這聽起來和這個國家非常像。」

川普曾因掩蓋支付色情女星封口費、試圖推翻2020年總統大選結果，以及卸任後持有機密文件等案件遭起訴。他在封口費案中被定罪，但對所有指控均矢口否認，並聲稱這些案件都是出於政治動機。

川普在2024年大選中勝出後，他所面臨的聯邦指控都遭到撤銷。

法國司法高級委員會今天發表聲明，對判決引發的「激烈反應」表達關切。瑪琳．雷朋的盟友及歐洲多國極右翼領袖紛紛譴責這項裁決。

法官認定瑪琳．雷朋挪用歐洲聯盟（EU）資金為她的政黨牟利後，其他人支持法院對瑪琳．雷朋的裁決，稱司法獨立性與法治應受到尊重。

法新社報導，川普的億萬富翁幕僚馬斯克（Elon Musk）今天也稱法國法院針對瑪琳．雷朋的裁決「濫權」，並表示會「適得其反」。

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馬斯克在社群媒體X上寫道：「這將適得其反，就像對川普總統的法律攻擊一樣。」

馬斯克還指控所謂的「激進左派」意識形態對手濫用法律體系，以「監禁政治對手」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140401

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