執行載人繞極地飛行任務 SpaceX送4業餘太空人一程

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司今天將加密貨幣企業家王春領軍的4名業餘太空人發射升空，執行繞地球極地飛行的任務，這是人類從未走過的新軌道。

路透社報導，出生於中國的馬爾他企業家、加密貨幣公司f2pool和Skatefish聯合創辦人王春，是這趟美國太空探索科技公司（SpaceX）任務的金主和指揮官。

這項任務「前進2號」（Fram2），名稱來自19世紀為探險北極和南極建造的著名挪威破冰船。

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王春和3名飛行員在美東時間今晚9時47分搭乘獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載的SpaceX乘龍號（Crew Dragon）太空船，從佛州美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，展開為期3到5天的飛行任務，在此期間，他們將參與22項研究實驗，主要集中在太空飛行和微重力如何影響人體。

王春在社群平台X寫道：「我們將在前往火箭發射的途中觀看火箭發射。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140401