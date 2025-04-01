美辣妹餐廳Hooters聲請破產 加盟商收購拚轉型

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國連鎖餐廳Hooters of America今天在德克薩斯州聲請破產，尋求出售公司持有的所有餐廳給一個獲其創辦人支持的加盟集團，來解決3億7600萬美元債務問題。

路透社報導，與其他休閒餐飲品牌一樣，Hooters近年來也因為高通膨、勞工和糧食成本攀升，以及阮囊羞澀的美國消費大眾支出持續下滑等壓力而一直在苦撐。該公司目前直接持有和經營151家店，並有154間加盟店，大部分店面位在美國。

Hooters規劃將公司持有的所有店面賣給一個由兩家現有加盟商組成的團隊。買方主要在佛羅里達州和伊利諾州營運的30家加盟店績效良好。

這項交易仍須經過美國破產法官批准才能夠定案，Hooters沒有揭露交易價格。

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1983年成立的Hooters以招牌辣雞翅，以及身穿低胸白背心、橘熱褲制服的「Hooters女郎」在外場招呼客人而聲名大噪。

潛在接手團隊獲Hooters創辦人支持，承諾將帶領這家公司「回歸它的根源」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140401