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川普打關稅戰 傳中國歐盟領導人將訪越南加強合作

2025/4/2 17:15
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（中央社河內2日綜合外電報導）越南官員說，在美國關稅風險日益增加的情況下，各種外交活動如火如荼地展開，中國國家主席習近平和歐盟領導人將在未來幾週內訪問越南。

路透社報導，中國、歐盟和越南對美國有非常大的貿易順差，而且都面臨美國總統川普政府加徵的新關稅，預計美方即將公布更多關稅。

兩名直接瞭解這些計劃的越南官員告訴路透社，習近平預計4月14日在越南首都河內會見越南領導人，這將是他在不到18個月的時間內第2度訪問越南。

根據兩名外交官透露，習近平對越南的多日訪問，是其東南亞之行的一部分，訪問目的地還包括柬埔寨和馬來西亞。

中國外交部在3月31日的記者會上被問到這次訪問時說，沒有訊息可以分享。越南外交部沒有回應置評要求。

兩名越南消息人士都說，要討論的問題包括連接越南北部和中國的鐵路，兩國已同意相關發展計劃，以促進聯繫和貿易。

根據官方計劃，就在習近平訪問前幾天，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將於4月9日會見越南領導人，隨後是歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）。

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歐洲官員和外交官說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也計劃在隨後幾週內訪問河內。

范德賴恩上個月在河內舉行的東南亞國家協會（ASEAN）高階官員會議上視訊發言時說：「關稅和出口管制的浪潮正在上升…我們希望創造新的機會，與值得信賴的夥伴進行貿易和投資。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140402

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