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憂美國課高關稅 日媒：日進口美製家電是談判籌碼

2025/4/2 20:55
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（中央社記者楊明珠東京2日專電）美國川普政府即將宣布關稅措施，這將對日本經濟造成極大危機。日媒報導，日本政府與美國談判的籌碼之一就是進口美國製的家電產品。

日本朝日電視台報導，川普（Donald Trump）26日已宣布將對外國製造的汽車與零組件追加25%關稅，以目前美國對日本汽車（乘用車）課2.5%關稅，若再加上估20%的對等關稅，將達到47.5%的水準。

另針對日本製卡車，至今是課25%關稅，加上追加關稅25%、及「對等關稅」20%，那麼對日本卡車課的稅率更高達70%。

執政黨自民黨的政調會長小野寺五典表示，若「課日本汽車（乘用車）稅率是47.5%、卡車將是70%的話，如此高的關稅，別說是經營會有利潤，幾乎都將面臨虧損」。

日本的汽車產業（汽車及零件）若被課兩項追加關稅，估算將降低日本國內生產毛額（GDP）0.3%，換算約1.8兆日圓，小野寺五典說「將是日本經濟的大危機」。

日本政府尚不清楚川普的「對等關稅」政策的內容為何。日本首相石破茂政府為了與川普政府談判，研判進口美國製的吹風機等家電產品可能是談判籌碼之一。美國的家電產品很少出口到日本。

川普第一次執政時，日本以調降美國牛肉的關稅換取避免日本車被美國追加課稅。這次，日本政府正研議是否鬆綁進口的安全標準、調降進口的門檻，以避免遭川普政府課高關稅。

不過，日本政府目前還看不出川普政府將公布的關稅內容，加上川普政府內部目前步調不齊，因此唯有看屆時川普政府公布的內容。

日本每日新聞報導，川普政府對進口的汽車、汽車零件課25%關稅，此外，考慮到對手國的關稅，近期將實施提高關稅的「對等關稅」措施，這勢必對日本經濟造成衝擊。

川普政府上個月起對進口鋼鐵和鋁產品徵收關稅，加拿大、中國已採取報復關稅措施，日本是否有可能像中、加一樣，對美國採取報復措施，受到日媒關注。

每日新聞於3月15、16日實施的民調結果顯示，問及「如果日本成為川普政府調高關稅的對象，該如何因應」，回答「不需採取對抗措施」的民眾僅占15%；回答「應採取對抗措施」的民眾占58%。

日本最大在野黨立憲民主黨的參議員辻元清美上個月27日在日本參議院預算委員會質詢石破茂時表示，「我認為包括對抗措施在內，應對美國採取應對的措施」。

石破答說，「一定要思考適切的對應才行，所有的選項當然都是研議的對象」。

每日新聞指出，石破的說法可解釋為包含報復關稅等強硬的措施在內，都是可能採取的選項，但多名日本經濟官員認為，「日本國內法要實施（報復關稅）的話，門檻很高」。

日本的關稅定率法規定，日本的出口品如果遭對手國課以高關稅，蒙受不利的話，日本可在同額的範圍內課徵追加關稅，採報復措施。

但是，這原則上需徵得世界貿易組織（WTO）的允許。日本向世界貿易組織提出訴求等，主張獲得承認的話，就可課以報復關稅，但這需時間等待。此外，目前世貿組織的處理紛爭功能因受到美國等的反彈，呈現停擺狀態。

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對於美國的關稅措施，歐盟（EU）採取防衛措施（safeguard），在進口急增之際，緊急提高關稅，藉此予以對抗。世貿組織容許成員採取防衛措施。

日本究竟該如何因應美國的關稅措施？日本政府內部有意見指出，「可修改國內法的規則，採取手段」，但這屬於少數派。較多意見認為，「即使要採報復關稅，究竟要針對哪些品項採報復關稅，難以確定。進口自美國的產品價格上漲的話，只會造成日本企業、消費者的負擔增加，並無意義」。（編輯：唐佩君）1140402

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