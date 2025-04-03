美聯社：華府禁止駐中公務員與中國公民發生戀愛關係

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美聯社報導，美國政府今年初下令禁止派駐中國的公務人員與中國公民相戀，也不得發生性關係。這項禁令還涵蓋外派人員家屬及持有安全許可的承包商，唯成功申請豁免者得例外。

4名熟悉內情的消息人士表示，這項政策是在1月美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）離任前不久下令實施。

儘管部分美國政府機構已針對此類關係制定嚴格規範，但這次實施全面「禁止交往」政策是冷戰以來首見。美國駐外官員與當地人約會甚至結婚的案例也並非罕見。

去年夏天，華府曾實施1項較寬鬆的政策，禁止駐中國大使館和領事館的美國人員與擔任警衛和其他支援任務的中國公民發生「戀愛關係和性關係」。

就在今年1月川普就職前幾天，伯恩斯下令將禁令範圍擴大為全面禁止與任何中國公民建立此類關係。美聯社無法確定該政策如何定義「戀愛關係與性關係」。

其中2名消息人士告訴美聯社，這項政策最早於去年夏天提出討論，當時有國會議員聯絡伯恩斯，表示擔憂美國對此類關係的限制不夠嚴格。

新的「禁止交往令」適用對象為美國駐中國使團，包括北京美國大使館，駐廣州、上海、瀋陽、武漢的領事館，以及駐香港的領事館。相關規定不適用於派駐在中國以外的美國政府人員。

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「禁止交往令」的唯一例外則是派駐中國之前已與中國公民建立關係的美國人員，他們可以申請豁免。然而，消息人士指出，一旦豁免申請遭拒，他們就必須終止關係或離職。任何違反禁令者將被勒令立即離開中國。

另據澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上被問及對此事的評論，他回答：「我想這個問題你問美方可能更合適」。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1140403