加州將與貿易夥伴洽談協議 盼減緩川普關稅影響

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天說，他將尋求與國際貿易夥伴建立戰略關係，避免加州受到其他國家針對美國總統川普課徵全面關稅所採取的報復性措施波及。

法新社報導，紐松在上傳到社群媒體的影片中說：「加州不是華府…川普的關稅不代表所有美國人，尤其不代表我在加州這個全球第5大經濟體所代表的那些人。」

從中國輸入美國的多數商品會經過加州港口，加州與墨西哥、加拿大也有可觀的貿易往來。

中國、墨西哥、加拿大占加州進口量的40%，也是加州最大的出口市場。

紐松在聲明中說：「無論華府出現怎樣的混亂，金州（加州別名）未來數個世代仍會是穩定可靠的夥伴。」

但他沒有具體說明新協議要如何繞過川普的保護主義政策。

民主黨籍的紐松現年57歲，依據任期限制，他不得於2026年再次競選連任。目前還不清楚他有何政治抱負，但他被視為參加2028年總統大選的可能人選之一。

川普推行自1930年代以來從未見過的貿易攻勢，本週宣布對全球各國課徵全面關稅，導致股市跌破紀錄，多國陸續推出報復性關稅。

川普的最新措施意味著中國產品要被課徵總計54%的關稅，歐洲聯盟（EU）產品的稅率則為20%。

中國本月4日宣布，自10日起，「在現行適用關稅稅率基礎上」，對美國商品加徵34%的報復性關稅。

紐松在社群平台X發文說：「我們不會在川普的關稅戰中袖手旁觀。」

他還說，加州是美國人口最多的州，有近4000萬人口，占美國國內生產毛額（GDP）的14%，若加州是一個國家，會是全球第5大經濟體。

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加州是科技業搖籃，在美國也是主要的製造業大州和農業生產地。

洛杉磯今年1月慘遭野火肆虐，加州正擔心關稅將導致經常需要進口的木材、鋼、鋁和石膏板等建材更加昂貴，會妨礙這座大城市的重建工作。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140405