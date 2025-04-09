邁向碳中和 德國評估北海地層儲碳潛力數十億噸

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）德國政府支持的海洋碳封存研究計畫近日發佈期中報告，指出北海地層具有封存數十億噸二氧化碳的潛力，可望成為德國實現氣候中和的重要選項。報告也強調相關風險與法律限制，建議僅用於無可避免的剩餘排放，並須審慎監管與選址。

為實現「2045年氣候中和」目標，德國政府近年積極尋找處理工業碳排的方法，其中一項是捕捉二氧化碳並封存至海底，阻止二氧化碳排入大氣。

為釐清德國近海地層是否具備封存潛力與安全條件，聯邦政府於2021年啟動「GEOSTOR」研究計畫，由基爾海洋研究中心（GEOMAR）等8個涵蓋地質、海洋、生態、法學與工程領域的研究機構組成團隊，對北海海床展開地質調查與風險評估。

歷時3年研究，近日「GEOSTOR」發佈期中報告推估，隸屬德國經濟海域範圍的北海中部地底，有數個具潛力的封存區域，能封存約9億至55億噸二氧化碳。

其中距離海岸約100公里、面積約1300平方公里的「西什列斯威區塊」（Westschleswig-Block）地質條件最理想，潛在可封存量達20億噸。

報告指出，此地區地底1.6至2公里處有一層厚約50公尺的三疊紀沙岩層，內部孔隙結構良好，適合注入並儲存二氧化碳，且沙岩上方覆蓋著不透水的黏土及鹽岩，能形成天然屏障，有助防止氣體向上逸散。

注入地層的二氧化碳會被沙岩孔隙中的毛細力固定在原地，隨時間逐漸溶解於儲層內的鹽水中。久而久之，溶解的氣體會與地層中的礦物質發生化學反應，生成穩定的碳酸鹽，實現數百年至數千年的永久封存。

儘管評估結果顯示地質條件與技術可行，研究團隊仍在報告中詳列多項潛在風險。其中最主要疑慮之一是封存過程可能造成氣體洩漏，尤其在二氧化碳注入階段，壓力變化可能導致氣體沿地層斷層或過去的舊鑽井孔向上逸出，對地層穩定性與周邊環境造成衝擊。

此外，注入行為可能引發小規模地震。報告指出，儘管預測震度不高，仍須建立即時監測與預警系統，降低意外發生風險。若高鹽度地層水或二氧化碳逸散至海床表層，也可能破壞當地海洋生態。

報告也警告，碳封存可能與現有海上活動發生衝突，特別是與北海地區日益密集的離岸風場、航運路線與軍事訓練區等使用需求重疊，需透過海洋空間規劃加以妥善協調。

鑑於對海洋可能造成的影響，報告強調，碳封存應作為輔助性手段，僅用於無可避免的剩餘排放，並須在法規完備與監管嚴謹的前提下推動。

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碳捕集與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）近年被德國視為實現氣候目標的重要方式。這項研究最初由聯邦政府於2021年啟動，並由現為看守內閣的蕭茲（Olaf Scholz）政府主導。

去年德國通過「碳管理策略」政策綱要與相關法案草案，擬開放部分高碳排產業使用CCS技術，並建立發展二氧化碳管線與北海封存場的法律架構。蕭茲內閣任期結束前雖未能完成相關修法，但德媒普遍預期，將上台的梅爾茨（Friedrich Merz）政府會持續推展北海碳封存計畫。（編輯：韋樞）1140409