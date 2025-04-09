因應川普關稅戰 越南西班牙建立全面戰略夥伴關係
2025/4/9 18:42
（中央社河內9日綜合外電報導）美國總統川普祭出對等關稅政策，越南和西班牙試圖處理華府課徵鉅額關稅的負面影響之際，兩國領導人今天承諾將雙邊關係提升到最高層次。
法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）訪問河內期間，與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）簽署共同宣言，目的在於將兩國關係提升到全面戰略夥伴關係。
川普對歐洲聯盟產品課徵20%關稅、對越南商品課徵46%鉅額關稅的措施於今天生效。
桑傑士說，西班牙致力於建立基於規則、以「自由貿易和經濟自由」為基礎的國際秩序。
他說：「貿易戰對任何人都沒有好處，反而會傷害大家。」
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范明正表示，越南提議讓西班牙成為「促進我們與歐盟和拉丁美洲國家關係的橋梁，而越南同意成為加強西班牙與東南亞國家協會（ASEAN）關係的橋梁。」
雙方簽署金融合作、文化合作及農業安全等5項瞭解備忘錄。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140409
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