川普不滿美日安保 關稅談判恐要求更多防務經費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京11日專電）美國總統川普於美東時間10日在白宮對媒體談及美日安全保障條約，重申對美國不公平。日媒報導，在進行「對等關稅」談判時，美國可能要求日本提高負擔美軍駐日經費。

日本放送協會（NHK）報導，川普（Donald Trump）對媒體表示，美國迄今與外國交易常處於不利的情況。有關美日安保條約，川普指出，「我們為了守護日本支付了數千億美元，但我們即使被攻擊，日本也不需守護我們」。

川普還說：「這是許多交易當中的一筆交易，我就很懷疑到底是誰在做這場交易的。是討厭我們國家的人，還是不在意此事的人」。

川普認為美日安保條約對美國不公平，從他就任總統第一任開始就多次說過。

日本TBS電視台報導，川普上個月也有同樣的發言。這次是在講到與各國的貿易、美國處於不利情形時再度言及。川普表示，「除了貿易和關稅外的話題，駐日美軍經費也將納入談判」。言下之意，美日在對等關稅談判時，美國可能提出要日本負擔更多美軍駐日經費的要求。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本內閣官房長官今天在例行記者會上表示，日本提供美國基地，與美國藉由多次機會確認了在日美安全保障條約之下，美國有協防日本義務；美國將使用包含核武在內的各種能力負起協防日本的義務，日本對此完全信賴。

林芳正進一步指出，「為了守護日本，日美對於各種事態合作無間。日本正自主徹底加強國防，為了強化日美同盟，將與美國密切合作」。（編輯：唐聲揚）1140411