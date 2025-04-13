美國伊朗下週末再啟核談判 續由阿曼斡旋

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（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）美國和伊朗昨天在阿曼王國就德黑蘭核計畫進行談判。伊朗外交部今天表示，預計下週末舉行的伊美會談仍將由阿曼斡旋，進行「間接」談判，並僅聚焦於核議題和解除制裁。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）接受國家電視台訪問時表示：「談判將繼續以間接方式進行。阿曼將持續擔任斡旋者，但我們還在討論未來談判的地點。」

他補充說，談判將只聚焦在「核議題和解除制裁」。

路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）稍早告訴國營電視台：「我認為我們非常接近（達成）談判基礎，如果我們能在下週達成這項基礎，我們將是取得重大成就，並能以此為本展開真正的討論。」

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阿拉奇補充說：「雙方同意繼續進行磋商…或許就是下週六…伊朗和美國希望在短期內達成協議，而不是為談而談。」

白宮發布的聲明也稱這場會談「非常正面且具建設性」，參與者包含川普的中東特使魏科夫（Steven Witkoff）、美國駐阿曼大使及伊朗外長阿拉奇。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140413