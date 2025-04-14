英國政大校友會成立 拓展台英交流管道

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（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）英國政治大學校友會成立，副校長蔡維奇以及國際金融學院院長、前財政部長蘇建榮等政大教授訪問團成員12日出席成立大會，與駐英代表姚金祥等校友交流。蔡維奇說，校友會是拓展台灣與其他國家地區交流合作、建立聯繫的珍貴管道，也可發揮增進學生國際競爭力的功能。

蔡維奇向中央社表示，優秀人才可能選擇在海外發展，政大即有高比例校友在全球各地服務國際社會。這些校友的海外經驗可回饋校方和在校生，供校方調整辦學方向以及學生職涯發展參考；海外人際互助網絡也是校友和校方可貴資產。校方對校友會的重視也可見於每4年一次在海外舉辦的校慶活動「世界校友嘉年華」。

在倫敦舉行的英國政大校友會成立大會有約百名校友出席，期間眾人齊唱校歌，並有校友分享在英國的工作和生活經驗。

已在英國居住14年並建立家庭的會長范萱怡說，就讀政大4年對她產生深遠影響，包括發展崇尚自由獨立的精神和多元視野，她以身為政大人為榮。

她說，她想由政大英文校名縮寫NCCU出發，讓校友會發揮建立關係網路（networking）、合作（collaboration）、創造機會（creation）、提升能力（uplift）的功能。

目前政大校友會的臉書社團已有約350名成員。

關於政大校方代表在校友會成立大會之外既定的訪英行程，蘇建榮告訴中央社，此次訪英一大重點是與倫敦政治經濟學院（LSE）進一步討論政大國際金融學院學員的英國研習課程。

配合政府金融產業發展政策成立於2022年的政大國際金融學院講求結合學術理論與產業實務，今年夏天將首次在碩士班之外招收博士班，學分制的短期海外研習一向是學程亮點。

目前學院在新加坡、紐約已建立穩定的研習課程合作管道，今年9月則將有第一批赴英研習的學員抵達倫敦。

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蘇建榮說，學院海外研習一定會安排至具指標意義的企業或機構參訪，此次由蔡維奇率領的訪問團因此也拜訪總部位於倫敦的多元資產管理公司施羅德投資集團（Schroders Plc），確認學員9月參訪細節。

此外，透過校友管道，訪團此次也拜訪倫敦帝國學院（Imperial College）。蘇建榮說，雙方可望今年即可展開在金融科技領域的合作。（編輯：高照芬）1140414

英國政治大學校友會12日在倫敦舉行成立大會，校友、駐英國代表姚金祥（左），以及率團訪英的政大副校長蔡維奇（右）和校友會會長范萱怡（中）齊唱校歌。（政大校友會會長范萱怡提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月14日