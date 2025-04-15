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阿根廷匯率自由化啟動首日 市場反應溫和

2025/4/15 11:38
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯14日專電）宣布結束6年外匯管制後，阿根廷政府今天啟動有限制的浮動匯率機制，同步放寬部分外匯使用限制，邁出市場自由化關鍵一步。儘管市場反應相對平穩，各界反應分歧，總統米雷伊則宣稱：「今天是阿根廷更自由的一天。」

今日外匯市場迅速做出反應，黑市美元匯價大幅下跌90披索，收於1285阿根廷披索；官方美元匯價則上漲12%，收於1230披索，兩者匯率差距逐漸縮小。

本次匯率自由化象徵米雷伊（Javier Milei）政府邁入第三階段經濟改革「有管理的浮動匯率與市場自由化」，根據阿根廷央行規劃，匯率波動區間預定維持在每美元1000至1400披索之間。

阿根廷總統米雷伊表示，匯率自由化不等於物價上漲，並將美元匯率比擬為馬鈴薯市價，認為匯率波動本身並非通膨的根源，並強調政府並未增加貨幣發行，理論上不會引發通膨，認為往常阿根廷將美元視為經濟領先指標是錯誤的想法。

米雷伊在接受電台專訪時稱，14日是「阿根廷更自由的一天」，並強調經濟三階段改革正在穩步推進。他認為，外匯管制有望於2026年完全解除，阿根廷將進入真正的自由市場。

米雷伊上任後推動分階段經濟改革，首階段引起討論的電鋸計畫，聚焦財政緊縮與貨幣穩定，包含削減15%公共支出、處理高利率國債及推動國營企業私有化。第二階段著重縮小官方與平行匯率差距，並逐步放寬外匯管制。第三階段則實施有管理的浮動匯率制度，讓披索在一定範圍內波動，並解除外匯限制，逐步邁向全面市場自由化。

儘管此次經改解除外匯管制後，個人外幣的自由使用度獲得放寬，但根據與國際貨幣基金（IMF）達成的協議內容，企業外匯部分仍受到限制。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）也表態支持解除外匯管制，形容此舉是「必要的一步」，雖預期短期內將造成披索貶值，但他對中長期前景抱持樂觀，認為有助於重建市場信心並吸引外資回流。

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不過，外匯自由化同時引發部分社會憂慮。首都布宜諾斯艾利斯市長提出，首都地區恐將首當其衝承受通膨壓力，尤其食品價格上漲，進一步壓縮中產與基層民眾的實質購買力。

根據阿根廷媒體報導，民眾多數持觀望態度，部分受訪者表示預期美元價格仍有下跌空間，未急於兌換。阿根廷各大媒體也密切關注國內銀行的新匯價策略，整體市場氛圍偏向審慎。（編輯：田瑞華）1140415

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