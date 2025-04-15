習近平來訪 越南准許引進中國製客機

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）中共總書記習近平造訪越南之際，越方公布新法令，為進口中國生產的飛機開綠燈。越捷航空為越南首家採用中國商飛機型的公司，19日起將以中國商飛的客機執行兩條國內航線。

越南勞動者報今天報導，越南政府13日公布新的法令，修訂可進口至越南的飛機機型規定，由巴西、加拿大、俄羅斯、英國、中國等國家航空主管機關核發或承認的飛機機型，也將獲越南認可做為引進依據。

越南先前僅承認美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）認證的飛機。中國一直有意向越南推銷自家生產的飛機，但過去一直卡在越南對於飛機機型認證的法規而無法推進。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南廉價航空公司越捷航空（VietJet Air）已在網路上開賣自4月19日起從河內市、胡志明市飛往昆島（Con Dao）的國內航班，並採用中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）的機型執飛。

習近平14日至15日到訪越南，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）14日會見中國商飛董事長賀東風時，建議中國商飛加強與越方合作，協助越南發展航空經濟與太空開發。

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范明正還建議，中國商飛協助越南合作夥伴發展機隊、拓展航線、進一步合作生產飛機零組件與整機製造、建構航空產業生態系、推進航空經濟、培育高素質人力，並共同發展越南太空探索領域。

根據報導，范明正表示，中國商飛除在越南展開飛機買賣、租賃外，也應與越方合作，在越南投資建設飛機保固、維修與保養中心。（編輯：韋樞）1140415