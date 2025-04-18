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靖國神社春季例大祭在即 日相石破茂擬不參拜

2025/4/18 16:14（4/18 17:03 更新）
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日本靖國神社（中央社檔案照片）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本靖國神社春季例大祭預計21日展開，日媒報導，首相石破茂向周邊人士透露，預計不會配合春季例大祭參拜神社，計劃仿照去年秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品。

靖國神社位於東京都，因為合祀第二次世界大戰的甲級戰犯而備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

時事通信社和共同社今天報導，靖國神社今年的春季例大祭預計本月21日至23日舉行。而去年10月的秋季例大祭期間，石破茂與其他內閣閣員都未前往參拜。

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共同社報導指出，兒童政策擔當大臣三原順子今天於記者會表明「沒有計劃」在春季例大祭參拜靖國神社，文部科學大臣阿部俊子、國土交通大臣中野洋昌、數位大臣平將明也做出相同回應。

目前沒有現任的日本內閣閣員表明即將參拜靖國神社。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140418

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