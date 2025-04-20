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俄羅斯：烏克蘭違反復活節休戰 發動逾千起攻擊

2025/4/20 20:43
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天單方面宣布俄烏戰爭將在復活節休戰，俄國國防部今天表示，烏克蘭違反休戰，發動逾千起攻擊，造成基礎設施損壞和平民死亡。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，烏軍對俄羅斯陣地射擊次數為444起，並發動逾900起無人機攻擊。

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俄羅斯國防部提及，俄國邊界州布揚斯克州（Bryansk Oblast）、庫斯克州（Kursk Oblast）及貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）遭到攻擊。

俄國國防部在加密通訊軟體Telegram發表聲明寫道：「此次攻擊造成平民傷亡，導致民用設施受損。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1140420

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