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菲美肩並肩軍演4/21登場 可靠戰力維護區域和平

2025/4/21 16:18（4/21 16:56 更新）
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2025年菲美「肩並肩」大型聯合軍事演習21日正式登場，雙方人員在開幕儀式中展開演習旗幟。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年4月21日
2025年菲美「肩並肩」大型聯合軍事演習21日正式登場，雙方人員在開幕儀式中展開演習旗幟。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年4月21日
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（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）菲美兩國之間一年一度、代號「肩並肩」的大型聯合軍事演習今天正式登場，作為「全面戰鬥測試」，美軍多套先進武器系統將亮相，透過「可靠戰力」展現維護區域和平與安全的承諾。

2025年菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習今天在菲律賓三軍總部開幕，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）、菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）、美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）出席。

美國太平洋戰區陸戰隊司令葛林（James Glynn）致詞時說，今年的肩並肩演習將是一場「全面戰鬥測試」，把現實世界的安全局勢與演習項目整合在一起，展示菲美兩國維護區域和平與安全的能力。

肩並肩菲方指揮官羅倫索（Francisco Lorenzo Jr.）說，今年的肩並肩演習聚焦於全面戰鬥測試、群島防禦概念以及領土防禦戰略，透過演習加強因應當前安全挑戰的準備。

兩人在致詞時雖然沒有提及安全挑戰來自何方，但中國正持續在東海、南海以及台灣海峽採強硬軍事作為。

菲美肩並肩演習已進入第40屆，根據菲方資料，今年美菲雙方各約有1萬2000人及6000人參與今年的演習，澳洲、日本、英國、加拿大和法國也派出小規模隊伍參與，展現國際防禦夥伴關係。

今年的肩並肩軍演有16國派員觀察參與，其中捷克、立陶宛、荷蘭等國是首次以觀察員身分參加。

今年的演習地點大多面向南海和台灣，並新增空中與飛彈防禦項目，廣受矚目的美軍武器系統為「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）、泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）。

中國曾多次抗議美國在菲部署這兩種飛彈系統。

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此外，F/A-18大黃蜂戰鬥攻擊機、陸戰隊整合防空系統（MADIS）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、刺針（Stinger）防空飛彈、復仇者（Avenger）防空飛彈等，也將亮相。

葛林說，菲美透過肩並肩演習展現維護印太地區和平與安全的承諾，而在美軍部署先進武器系統參與演習，即是以「可靠戰力」（credible combat power）來展現這個承諾。（編輯：高照芬）1140421

2025年菲美「肩並肩」大型聯合軍事演習21日正式登場，雙方人員在開幕儀式中挽手秀團結。左起肩並肩菲方指揮官羅倫索、菲律賓參謀總長布勞納、菲律賓外交部長馬納羅、美國駐菲大使卡爾森、美軍太平洋戰區陸戰隊司令葛林、菲律賓副參謀長巴納厄。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年4月21日
2025年菲美「肩並肩」大型聯合軍事演習21日正式登場，雙方人員在開幕儀式中挽手秀團結。左起肩並肩菲方指揮官羅倫索、菲律賓參謀總長布勞納、菲律賓外交部長馬納羅、美國駐菲大使卡爾森、美軍太平洋戰區陸戰隊司令葛林、菲律賓副參謀長巴納厄。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年4月21日
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