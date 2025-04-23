紀錄片談TikTok資訊戰 法導演德關代：盼關注台灣民主意義

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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）紀錄片「TikTok：影響下的社群」獲迴響。法國導演德關代告訴中央社，TikTok與中共關係毋庸置疑，在中共擴張野心中扮演重要角色，是資訊戰工具。他希望向歐洲觀眾講述台灣重要性，及捍衛台灣對於守護全球民主的意義。

德法公共電視台（ARTE）紀錄片「TikTok：影響下的社群」（TikTok, réseau sous influence，暫譯），討論處在美中衝突核心的社群媒體TikTok，獲不小迴響，在YouTube有逾20萬次觀看，為同時段上傳影片的3倍。

法國導演德關代（Vincent de Cointet）在上下2集、共長90分鐘的紀錄長片中訪問近20位政治與地緣政治分析師、軍方、科技專家、記者等，追溯TikTok源頭，並探究其母公司字節跳動（ByteDance）與中國共產黨的關係。

德關代拍攝近20支紀錄片，長期關注地緣政治議題。德關代22日接受中央社電訪，表示中國國家主席習近平政權多次重申的所有政治、經濟野心，TikTok在其中扮演重要角色，「科技是北京的武裝臂膀，華為也是。TikTok是訊息影響工具，是資訊戰工具」。

但他指出，歐洲與法國民眾沒有真正意識到危險性，「我感覺他們對平台的資訊操控還很盲目。不只TikTok，中國等獨裁政權利用各種社群媒體進行資訊戰。專家學者都了解這項嚴峻風險，但一般民眾並未意識到。這部影片讓我能提醒觀眾，也希望它能做為教材在校園播出」。

為拍攝紀錄片，德關代首次來台進行5天拍攝。他坦言，90分鐘影片中台灣部分並不算多，「我很希望能著墨更多台灣，尤其台灣是中共資訊戰的首要目標」。他告訴記者，自己還訪問了黑熊學院與沈伯洋等，最後卻因片長限制只能被迫割捨，相當可惜。

他說，了解台灣作為習近平共產黨與西方世界之間的防禦前線非常有意義，「台灣人也很支持烏克蘭，台灣和西方世界共享人權、自由和利益。因此對於台灣對抗北京時遇到的挑戰，我很感同身受。台灣對歐洲來說似乎遙遠，但在價值上，我們很近」。

他強調，捍衛台灣民主「至關重要」，就如捍衛烏克蘭民主，「這是同一場戰役，以捍衛自由民主體制、法治、人權，因此維護台灣民主十分關鍵」。

德關代認為法國民眾對台灣了解還不夠，「可能只知道台灣晶片對國際經濟很重要，卻不知道台灣被威脅到什麼程度，也沒意識到捍衛台灣對於捍衛全球民主制度的意義」。

他向中央社說道，「希望透過這部紀錄片，也講述台灣民主的重要性，這是我提醒歐洲觀眾的方式」。

費時近2年研究拍攝，影片呈現TikTok在資訊戰中的角色。他坦言，「是否為攫取政要在內個資的工具，就相對難以確認，目前沒有確鑿證據，只有指向性風險」。

提及TikTok與其他社群媒體本質上差異，除更優化的革命性演算法，以沉浸式體驗增加使用者上癮程度外，TikTok控制於專制政體之下的事實，也讓它不同於其他平台。

「TikTok從最初就不斷表示自己與字節跳動、與中共沒有關係，直到現在。論述奏效，很多人都不把TikTok跟中共政權連在一起，認為它是國際企業、獨立運作。但這是完全錯誤的，影片也記錄下了這些」。

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德關代指出，臉書、Instagram帶來的疑慮和TikTok無法可比，TikTok背後有被中共控制的字節跳動，「若中共需要個資、數據，字節跳動沒有選擇只能提供。臉書不是美國政府資訊戰的工具」。

他解釋，若美國情報單位需臉書提供資訊，平台很可能也會提供，但需要透過法規程序以個案處理，「美國是法治國家，有法規、人權，中國是完全不同的政治制度」。（編輯：張芷瑄）1140423