中共山東艦頻經菲經濟海域 菲國軍方嚴密監控

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（中央社記者林行健馬尼拉28日專電）在菲律賓與美國舉行大型聯合軍事演習之際，中國航艦山東號多次航經菲國經濟海域。菲律賓海軍官員表示，山東號之舉未被視為干擾菲美演習，但菲方仍嚴密監控。

菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習於21日開始，菲方於22日就監測到山東號出現在呂宋島北部海域，由西向東航行；25日再次監測到山東號從東向中回航。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上說，菲方監測到，山東號與另一艘中國軍艦26日在呂宋島北伊羅科斯省（Ilocos Norte）西北方大約120海里的海上，進行甲板作業。

今年的菲美「肩並肩」演習將持續到5月9日，兩軍約有1萬8000人參加，菲律賓北部與西部海域都是主要演習地點，美軍多種島嶼防衛系統首度參加演習，測試在島嶼間的快速移動能力。

山東號在菲美演習之際出現在菲律賓海域，引起媒體關注。

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崔尼代說明，雖然山東號位於菲律賓專屬經濟海域範圍之內，但根據聯合國海洋法公約（UNCLOS），山東號航經之處均屬國際水道而非菲律賓領海，因此不算是干擾菲美軍事演習。

崔尼代補充，即使山東號的動向未被視為干擾菲美軍事演習，但菲律賓軍方仍謹慎以對，因此還是予以嚴密監控。（編輯：高照芬）1140428